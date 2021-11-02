«Кудрявое настроение»: Навка с Загитовой появились на съемках с женственными укладками

Татьяна Навка обычно появляется на публике или с прямыми волосами, или с легкой волной, когда распускает локоны. Однако на этот раз звезда решила пойти на бьюти-эсперимент.

На съемках шоу Первого канала она появилась в составе жюри с крутыми женственными кудряшками. А вслед за ней предстала на ледовой арене с кудрями и Алина Загитова. Фигуристки запечатлелись вместе для Instagram.

«Кудрявое настроение охватило съемки «Ледникового периода», — пошутила Татьяна Навка.

Чуть позже она показала быструю укладку из кудрявых волос, которую ей сделал стилист на шоу.

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