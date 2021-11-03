Как найти «свой» спортивный костюм
Видео
Не только фигурное катание: чем еще знаменит Евгений Плющенко
Видео

«Лапочка Маша с братишками — Степой и Васей»: Безруков на одном фото показал всех детей от Матисон

Актеру нравится проводить время с семьей.

«Лапочка Маша с братишками — Степой и Васей»: Безруков на одном фото показал всех детей от Матисон
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Instagram.com/s_bezrukov

Сергей Безруков в Instagram умилил своих поклонников редким домашним снимком, собрав на одном фото всех своих детей от Анны Матисон. Самый младший Васенька пока еще не может сидеть, только болтает ножками в воздухе, уютно лежа на матрасе. А старшая сестренка Маша и братик Степа как могут развлекают малыша играми. Всю троицу на снимке запечатлела жена Сергея Безрукова. В кадр попал и сам художественный руководитель Губернского театра.

Актер Сергей Безруков с детьми
Сергей Безруков с дочкой Машей и сыновьями Степой и Васей. Фото: Instagram.com/s_bezrukov

«Как же классно, когда утром мы все вместе!! Поэтому утро доброе! Всем доброго утра!! Здоровья! Берегите родных и близких!» — отметил Сергей.

«Лапочка Маша с братишками — Степой и Васей», «Прелесть какая! И любимая игрушка всех советских детей — Неваляшка», «Ого-го! Такие игрушки еще выпускают?? Или это из вашего детства?», «Дети — это наша жизнь! Прелесть», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анна МатисонНовости googleСергей Безруков