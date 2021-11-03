Ради сына: Мельникова и Смольянинов воссоединились

Недавно Дарья Мельникова подтвердила информацию о том, что с Артуром Смольяниновым они больше не вместе. Пара официально развелась, но осталась друзьями и сохранила теплые отношения. В браке у актеров родились двое сыновей.

На днях старшему Артуру, которого назвали в честь отца, исполнилось шесть лет. По этому случаю бывшие супруги организовали для мальчика настоящий праздник.

Кадрами Дарья поделилась в своем инстаграме. Чтобы порадовать сына, который увлекается велосипедами, актриса закала ему торт за 11 тысяч рублей.

Напомним, Мельникова и Смольянинов стали супругами в 2013-м. Младший их сын Марк родился три года назад. В этом сезоне Дарья стала участницей шоу «Ледниковый период». На лед она выходит в паре с Максимом Марининым.

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