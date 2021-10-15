«Не участвуй, ты пропадешь»: Артур Смольянинов не хотел, чтобы Дарья Мельникова выступала в «Ледниковом периоде»

Артист сам принимал участие в проекте несколько лет назад.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» – Дарья Мельникова – заявила, что экс-избранник запрещал ей участвовать в «Ледниковом периоде». Однако знаменитость ослушалась Артура Смольянинова.

Напомним, этим летом Дарья Мельникова развелась с Артуром Смольяниновым. Бывшие муж и жена продолжают дружить и общаться ради двоих сыновей. Дарья часто прислушивается к советам бывшего возлюбленного. Однако в вопросе участия в шоу «Ледниковый период» артистка не послушалась экс-избранника.

Смольянинов не хотел, чтобы Мельникова стала участвовать в танцевальной «битве» на льду. Актер не понаслышке знает, как трудно приходится в этом проекте.

«Он сказал: «Не участвуй, ты пропадешь». Из-за графика, конечно. Многие же понимают, что это трудно — совмещать такой проект с основной деятельностью. Кто-то это понимает, а кто-то не до конца — и участвует», – призналась Дарья в wmj.ru.

Напомним, ранее Дарья Мельникова впервые намекнула о причинах развода с Артуром Смольяниновым. Актриса заявила, что не чувствовала настоящую себя в отношениях с бывшим мужем.

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