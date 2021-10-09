«Разведенная Дарья Мельникова о партнере по «Ледниковому периоду»: «Он не отходит от меня ни на секунду»

Актриса Дарья Мельникова выступает в «Ледниковом периоде» в паре с Максимом Марининым.

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова выступает в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристом Максимом Марининым. Актриса признается, что партнер ее очень поддерживает.

«Это самый заботливый человек. После травмы он не отходил от меня ни на секунду», — сказала Мельникова. «Она как ребенок – маленькая, мне хочется постоянно носить ее на руках», — заметил Маринин.

Напомним, Дарья Мельникова развелась в этом году с актером Артуром Смольяниновым, в которым состояла в браке почти восемь лет. По признанию артистки, из-за проблем в семье она стала посещать психолога. Сеансы со специалистом помогли ей решить душевные проблемы.

У Дарьи и Артура двое сыновей. Неизвестно, видится ли актер с наследниками, ведь, по словам артистки, с мальчиками справляются лишь она и ее близкие.

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