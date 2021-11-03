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«Кукла из 80-х, он – в современности ноль»: имиджмейкер Пугачевой раскритиковал Хромченко и Васильева

Как отметил Джордж Ровалс, звезды «Модного приговора» сами не выглядят иконами стиля.

«Кукла из 80-х, он – в современности ноль»: имиджмейкер Пугачевой раскритиковал Хромченко и Васильева
Джордж Ровалс. Фото: Globallookpress.com

Имиджмейкер певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что ведущие «Модного приговора» Эвелина Хромченко и Александр Васильев сами не являются иконами стиля.

Александр Васильев и Эвелина Хромченко
Александр Васильев и Эвелина Хромченко. Фото: Globallookpress.com

«Она — как кукла 80-х годов. Если ты пропагандируешь моду, ты сначала себя измени, начать хотя бы с прически. Хромченко – нафталин, который уже не пахнет».

Джордж Ровалс

Как отметил Ровалс, он не понимает, зачем Васильев надевает огромные брошки и так выделяется на утренней передаче. По его мнению, Васильев не стилист, он не может одевать людей. При этом Ровалс заметил, что как критик моды Васильев прекрасно преподносит зрителям свое мнение, однако в современности он полный ноль, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Эвелина Хромченко и Александр Васильев уже не один год ведут популярную программу «Модный приговор». Шоу пользуется огромной популярностью на телевидении.

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Тэги

Александр ВасильевАлла ПугачеваДжордж РовалсПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко