«Он ковыряет то, куда не положено лезть»: Васильев раскритиковал Корчевникова и его программу

Как отметил актер, телеведущий уже шесть лет безуспешно пытается заманить его на «Судьбу человека».

Актер Анатолий Васильев объяснил, почему телеведущему Борису Корчевникову уже шесть лет не удается заманить его на популярную и рейтинговую программу «Судьба человека».

«Боря Корчевников с канала «Россия 1» шесть лет за мной ходит. Ну почему бы мне к нему не пойти, правда? Ну не хочу, не могу, не тянет меня. Он ковыряет то, куда не положено лезть. Он старается просто раздеть человека. Начинаются эти вопросы: «А вот когда вы расстались, что вы почувствовали?». Анатолий Васильев

Как отметил Анатолий Васильев, не будет его ноги и в программе «Привет, Андрей!», которую ведет Андрей Малахов. Он не видит себя за общим столом с другими звездами улыбающимся. Как заметил актер, он совершенно другой человек, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анатолий Васильев сыграл в первых четырех сезонах «Сватов». Позже он ушел из проекта, не согласившись в некоторых вопросах сценария с режиссерами. Они ему на уступки не пошли.

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