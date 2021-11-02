«Он ковыряет то, куда не положено лезть»: Васильев раскритиковал Корчевникова и его программу

Актер Анатолий Васильев объяснил, почему телеведущему Борису Корчевникову уже шесть лет не удается заманить его на популярную и рейтинговую программу «Судьба человека».
«Боря Корчевников с канала «Россия 1» шесть лет за мной ходит. Ну почему бы мне к нему не пойти, правда? Ну не хочу, не могу, не тянет меня. Он ковыряет то, куда не положено лезть. Он старается просто раздеть человека. Начинаются эти вопросы: «А вот когда вы расстались, что вы почувствовали?».
Как отметил Анатолий Васильев, не будет его ноги и в программе «Привет, Андрей!», которую ведет Андрей Малахов. Он не видит себя за общим столом с другими звездами улыбающимся. Как заметил актер, он совершенно другой человек, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Анатолий Васильев сыграл в первых четырех сезонах «Сватов». Позже он ушел из проекта, не согласившись в некоторых вопросах сценария с режиссерами. Они ему на уступки не пошли.
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