«Их просто интересовали деньги»: Васильев объяснил, почему на самом деле ушел из «Сватов»

Как отметил актер, он ни разу не пожалел о своем решении.

Актер Анатолий Васильев объяснил, почему на самом деле ушел из сериала «Сваты» в 2010 году. По его словам, он ни разу не пожалел о своем решении.

Как отметил актер, они могли сделать сериал лучше, поднять его на новый уровень. Он объяснял, что надо равняться на таких режиссеров, как Эльдар Рязанов и Георгий Данелия. У них есть смешные, умные, но и драматические вещи.

«Там ведь такое можно было наворотить в истории с героями. Но меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: «Давайте дальше без меня». Анатолий Васильев

Напомним, что Анатолий Васильев ушел из «Сватов» в 2010 году. Он сыграл Юрия Ковалева, мужа Ольги Николаевны в исполнении Людмилы Артемьевой, сообщает «Комсомольская правда».

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