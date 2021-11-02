Советовала Хромченко: Банщикова утеплилась в пуховик с воротником, как у куртки-авиатора

Анна Банщикова побывала на шопинге в ГУМе, купив себе несколько теплых вещей к зиме. Особенный восторг у нее вызвали мягкий кашемировый брючный костюм и объемный пуховик.

Анна Банщикова заметила, что купленный ею пуховик очень уютный и спасет ее в холода. Тем более у него меховой воротник, как у куртки-авиатора.

К слову, ранее Эвелина Хромченко рекомендовала присмотреться к «курткам пилота», либо напоминающим их вроде того, что приобрела Анна Банщикова. Это тренд осенне-зимнего сезона. Кроме того, ведущая «Модного приговора» уверена, что женщины выглядят в них очень уверенными в себе. Если этот эффект нравится, стоит присмотреться к таким нарядам.

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