«Как смогу помочь – помогу»: Ксения Собчак поддерживает связь с участниками смертельного ДТП под Сочи

Вечером 9 октября Ксения Собчак попала в ДТП под Сочи. Телеведущая ехала в аэропорт после корпоратива в Красной Поляне, когда автомобиль, в котором она находилась, вылетел на встречную полосу. В результате ДТП погибла пассажирка встречной машины. Еще одна попутчица и водитель получили серьезные травмы.

Собчак рассказала, что следит за жизнью всех участников жуткой аварии.

«Это ужасная утрата, которую невозможно восполнить. Несмотря на то, что я была жертвой в этой ситуации и сама могла погибнуть — раз судьба нас свела в одной точке, я сказала всем родным лично: как смогу помочь – помогу. И Маше, и другим людям, которые были в этой машине. Потому что мы вместе оказались жертвами этой жуткой ситуации», — сказала Собчак в программе «Пусть говорят».

Добавим, что в результате ДТП Ксения получила сотрясение мозга. Еще неделю она ходила в специальном корсете.

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