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«По коньяку главная не я»: Ксения Собчак бросила злую шутку в сторону Ольги Бузовой

Некоторые коллеги исполнительницы хита «Мало половин» уверены, что Ольга – любитель пропустить стаканчик.

«По коньяку главная не я»: Ксения Собчак бросила злую шутку в сторону Ольги Бузовой
Ксения Собчак. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем микроблоге о расспросах поклонников по поводу продажи алкоголя во время предстоящих «специальных выходных». Знаменитость сильно удивилась, почему обратились к ней, а не к Ольге Бузовой.

Собчак напомнила фолловерам, что ее коллега была замешана в скандалах со спиртным.

«Всех очень волновало, закроются ли в эти выходные алкомаркеты. Мне даже в директ этот вопрос задавали — хотя у нас в стране по коньяку главная, как вы помните, не я. Но кажется, пронесло и празднику быть», – призналась Собчак.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Instagram.com/buzova86

Напомним, ранее Ольгу Бузову обвинил в злоупотреблении спиртными напитками спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Точнее, Бузовой так показалось. Сам телеведущий отметил, что просто цитировал классику.

Ольга Бузова ответила Дмитрию Губерниеву на его шутку слезами. Знаменитость сильно обиделась на комментатора. Бузова утверждает, что совсем отказалась от алкоголя из-за перенесенных ранее операций.

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