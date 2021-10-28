«Меня взрывает, когда человек не думает»: Собчак призналась, что сильно наорала на своего водителя

Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак ни дня не может прожить без скандалов. В интервью Иде Галич светская львица призналась, что орет на людей каждый день. Сегодня, например, по ее словам, сильно досталось водителю.

«Меня взрывает, когда человек не думает. Я предупреждала водителя, что сейчас выйду. И вот я выхожу на каблуках, идет дождь… Он почему-то стоит не там, где асфальт, а у газона. Я ему: «Влад, а вы о чем думаете? Вы считаете, я пойду по газону? Вы на что рассчитываете? Почему не встаете там, где удобный сход на асфальт? Почему я должна обходить и ждать, как вы от газона отъедете?» — заявила она.

Так называемая журналистка также призналась, что любит, когда люди находятся в тонусе. Якобы это для нее важно.

Напомним, недавно Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи. Водитель вез ее в аэропорт, выехал на встречку и врезался в легковушку. Девушка, находящаяся за рулем, скончалась на месте. Собчак вместо того, чтобы оказать помощь погибшей (на тот момент девушка еще была жива), села в такси и уехала. Светская львица попыталась скрыть тот факт, что находилась в машине.

В Сети предположили, что Ксения намеренно подгоняла водителя, кричала на него, поэтому и случилась трагедия.

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