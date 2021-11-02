«Мечта сбылась»: Стеша Маликова в косухе оверсайз и вязаном платке прогулялась по Лондону

Стеша Маликова является юной бизнесвумен. Но многие знают ее, так как девушка дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Еще недавно она переживала за экзамены в школе, но в этом году Стеша окончила МГИМО. А год назад во время пандемии наследница артиста занялась своим бизнесом.

Теперь она создает наряды под собственным брендом. Сама дочка Маликова порой носит платья и другие наряды, которые создавала для бутика.

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В этом году Стеша уже отметилась в пальто и пуховом платке. И если летом она отдохнула в Италии, то осенью дочка певца смогла приехать в Лондон. Во время прогулки она предстала в серой косухе оверсайз, джинсах и черных ботинках на тракторной подошве. Осенний образ дополнил вязаный платок-хомут. Она запечатлелась на улице. Маликова решила поделится фото из отпуска.

«Еще одна маленькая мечта сбылась. Лондон, ты очень красивый», — написала она.

Поклонники были удивлены, что Стеша оказалась в Англии. Многие одарили ее комплиментами. «Стеша, вы прекрасны спору нет!», «А где купили, что на голове у вас?», «Тебе так идет Лондон!», «Какая стильная», «Косуха просто космос», «Выглядишь как современная леди», «Наряд идеальный», «Стеша, ты просто милая», «Круто!», «Ну вы смотритесь», — прокомментировали пост подписчики.

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