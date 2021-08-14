Какая верхняя одежда будет модной в сезоне осень-зима 2021/2022
Видео
Как выбрать идеальную сумку
Видео

Стеша Маликова в красном платье на запах длины миди красиво запечатлелась на фоне моря

Дочка Дмитрия Маликова с семьей проводит каникулы в Греции.

Стеша Маликова в красном платье на запах длины миди красиво запечатлелась на фоне моря
Стефания Маликова. Фото: Global Look Press

Окончив в этом году МГИМО, 21-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания отправилась путешествовать. Санкт- Петербург, Алтай, Греция – география поездок получилась обширная. Сейчас красотка отдыхает всей семьей на одном из греческих островов и показывает поклонникам, как проходят ее будни.

Каждый день девушки насыщен новыми событиями, встречами и впечатлениями. Красотка для выходов в люди набрала обилие нарядов, которые еще ни разу не выгуляла повторно. И каждый из образов неизменно вызывает массу отзывов в Сети. На этот раз она устроила фотосессию на побережье моря, нарядившись в красное платье на запах. дополнили образ серьги в тон.

«Красавица Стеша! Столько женственности и нежности в каждой фотографии. Такие люди как ты несут счастье и любовь в этот мир», «Стефания красотка. Красота! Браво супер фото, атмосфера настроение», «Девушка в красном, просто огонь», «Стеша ты прям русалочка», «Изящно», — пишут в комментариях восторженные поклонники.

А на днях Стеша Маликова ходила с мамой в ресторан, нарядившись в белоснежное платье с кружевами.

Смотрите также

Тэги

дети звезддочь Дмитрия Маликовадочь МаликоваЗвездный стильМаликова стильНовости googleСтеша Маликова