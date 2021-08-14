Стеша Маликова в красном платье на запах длины миди красиво запечатлелась на фоне моря

Окончив в этом году МГИМО, 21-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания отправилась путешествовать. Санкт- Петербург, Алтай, Греция – география поездок получилась обширная. Сейчас красотка отдыхает всей семьей на одном из греческих островов и показывает поклонникам, как проходят ее будни.

больше по теме Совсем как невеста: Стеша Маликова нарядилась в белоснежное платье с воланами и рюшами Дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон проводит отпуск за границей.

Каждый день девушки насыщен новыми событиями, встречами и впечатлениями. Красотка для выходов в люди набрала обилие нарядов, которые еще ни разу не выгуляла повторно. И каждый из образов неизменно вызывает массу отзывов в Сети. На этот раз она устроила фотосессию на побережье моря, нарядившись в красное платье на запах. дополнили образ серьги в тон.

«Красавица Стеша! Столько женственности и нежности в каждой фотографии. Такие люди как ты несут счастье и любовь в этот мир», «Стефания красотка. Красота! Браво супер фото, атмосфера настроение», «Девушка в красном, просто огонь», «Стеша ты прям русалочка», «Изящно», — пишут в комментариях восторженные поклонники.

А на днях Стеша Маликова ходила с мамой в ресторан, нарядившись в белоснежное платье с кружевами.

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