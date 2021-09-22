Стеша Маликова в пуховике и ботинках на массивной подошве отметилась в Иваново

Дмитрий Маликов гордится своей большой и дружной семьей. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон. Они вместе воспитали дочку Стефанию, которая недавно окончила МГИМО и занялась собственным бизнесом. Теперь певец занимается воспитанием маленького сына Марка. Тем временем его наследница посещает светские рауты и создает наряды для девушек. Зачастую она делится советами в области моды.

22 сентября Стеша приехала в Иваново. Она решила прогуляться по городу, а также посетила дом-музей Левитана. Примечательно, что для такого случая дочка певица облачилась в дутый длинный пуховик с эффектом глянца и ботинки на шнуровке с массивной подошвой. Образ дополнили шапка и перчатки в розовом цвете, также сумка-мешок Chanel. Маликова запечатлелась скамейке с котом.

«Нашла маленького друга возле музея», — отметила она.

Примечательно, что объемные пуховики вошли в моду в прошлом сезоне, как и ботинки с толстой подошвой. Подобные наряды носят Кети Топурия, Анна Нетребко и другие модницы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Многие одарили ее комплиментами. «Красивые места», «Какая вы классная», «Как мне нравится ваш пуховик», «Очень крутое сочетание цветов», «Стеша, вот это вы утеплились», «Какой крутой наряд, особенно пуховик», «Очень стильная», «Яркая даже в черном», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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