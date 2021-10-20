Вячеслав Макаров рассказал о закулисье «Шоумаскгоон»
Видео
Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений
Видео

«Всегда выигрышно»: Стеша Маликова облачилась в куртку-рубашку оверсайз и пуховой платок

Дочка Дмитрия Маликова похвасталась осенним образом в актуальных оттенках.

«Всегда выигрышно»: Стеша Маликова облачилась в куртку-рубашку оверсайз и пуховой платок
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Стеша Маликова в этом году окончила МГИМО. Она не скрывала, что учеба в престижном вузе отнимала у нее много сил и времени. Но во время пандемии дочка Дмитрия Маликова успевала помогать родителям с воспитанием ее младшего брата Марка. Более того, она нашла время, чтобы создать свою марку одежды. С малых лет наследница интересовалась модой и теперь воплощает придуманные образы.

Летом Стеша часто носила платье в стиле бэби-долл. Она также любит костюмы и вечерние наряды. К каждому сезону юная бизнесвумен готовится с особым усердием. На этот раз она показала свой вариант осеннего образа в актуальных тонах. Дочка Маликова позировала в куртке-рубашке оверсайз песочного цвета и джинсах Лук дополнила пуховая шаль небесно-голубого цвета и митенки.

«Бежевый и голубой — самые любимые цвета в одежде. Всегда выигрышно и элегантно», — отметила Стеша.

Маликова
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. Многие сочли, что образ ей идет. «Современная стильная молодежь! Класс», «Очень приятные оттенки», «Как мне нравятся такие куртки», «Так мило, что платки снова в моде», «У вас всегда женственные образы», «Очень красивая девушка», «Осенняя, женственная! Прям красота», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Звездный стильКрасота вне возрастаМаликова стильСтеша МаликоваСтеша Маликова последние новостиТренды осени