«Всегда выигрышно»: Стеша Маликова облачилась в куртку-рубашку оверсайз и пуховой платок

Стеша Маликова в этом году окончила МГИМО. Она не скрывала, что учеба в престижном вузе отнимала у нее много сил и времени. Но во время пандемии дочка Дмитрия Маликова успевала помогать родителям с воспитанием ее младшего брата Марка. Более того, она нашла время, чтобы создать свою марку одежды. С малых лет наследница интересовалась модой и теперь воплощает придуманные образы.

Летом Стеша часто носила платье в стиле бэби-долл. Она также любит костюмы и вечерние наряды. К каждому сезону юная бизнесвумен готовится с особым усердием. На этот раз она показала свой вариант осеннего образа в актуальных тонах. Дочка Маликова позировала в куртке-рубашке оверсайз песочного цвета и джинсах Лук дополнила пуховая шаль небесно-голубого цвета и митенки.

«Бежевый и голубой — самые любимые цвета в одежде. Всегда выигрышно и элегантно», — отметила Стеша.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. Многие сочли, что образ ей идет. «Современная стильная молодежь! Класс», «Очень приятные оттенки», «Как мне нравятся такие куртки», «Так мило, что платки снова в моде», «У вас всегда женственные образы», «Очень красивая девушка», «Осенняя, женственная! Прям красота», — прокомментировали пост подписчики.

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