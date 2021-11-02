«Любимый цвет сезона»: Водянова в изумрудном пальто и сапогах-трубах отметилась с дочкой на шопинге

Наталья Водянова уже давно стала мировой знаменитостью. В юном возрасте она уехала в Париж, хотя до этого бросила школу и продавала овощи на рынке, чтобы помочь маме. Ей удалось построить карьеру модели. И если раньше она думала, что не долго будет ходить по подиумам, то теперь она совмещает в работу манекенщицы и свой бизнес. Более того, Наталья мама пятерых детей.

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Этой осенью она много времени посвящает семье. Недавно Водянова провела время на природе с детьми и мужем Антуаном Арно. Она также устроила романтический вечер и поделилась домашними фото.

Для модели наряды — часть работы и имиджа. Она умело подбирает себе образы. На этот раз на шопинг Наталья отправилась с дочкой от первого брака Невой. Они оказались в бутике Loro Piana.

Жена миллиардера покрасовалась в пальто изумрудного цвета и кожаных сапогах-трубах Fendi. А вот от макияжа и укладки она отказалась. Нева оделась с мамой в одном стиле. Она предпочла облачиться в стеганый пуховик в таком же цвете, джинсы и ботинки «Челси».

«Это был очень успешный визит в Loro Piana. Мы настроены с Невой на наш любимый цвет сезона», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие также отметили, что у нее красивая дочка. «У вас супер тандем! Нежная, красивая доченька», «Вы выглядите супер», «Пальто очень эффектное, особенно интересный крой рукавов», «Какие у Невы волосы!», «Выглядите прекрасно!», «Такие очаровательные, милые девочки!!! Вам идет, и фасон, и цвет!» — прокомментировали пост подписчики.

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