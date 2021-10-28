«Волшебная ночь в лесу»: Водянова в струящемся платье в пол фисташкового цвета отметилась в Венеции

Наталья Водянова является известной топ-моделью. Уже в 17 лет она уехала во Францию, где началась ее карьера. Теперь Наталья является желанной гостьей на показах мод, и лишь некоторые модельеры решаются пригласить ее, чтобы звезда продефилировала на подиуме. Этой осенью модель успела принять участие в Неделе моды в Париже, а потом устроила семейный отдых.

Несколько дней Водянова провела в Венеции. Она гуляла там со своим мужем, миллиардером Антуаном Арно. Как оказалось, модель также успела посетить светское мероприятие, которое произошло в интерьерах, напоминающих сказочный лес. Более того, для костюмированной вечеринке Наталья преобразилась.

Она выбрала летящее платье в пол из шифона фисташкового цвета и туфли-лодочки в тон. А вот на ее голове были листья, ленточки и имитация ушек, словно у сказочной нимфы.

Модель запечатлелась с креативным директором и основателем JWAnderson — Джонатаном Андерсоном.

«Два зеленых платья из Венеции. Спасибо за мой невероятный головной убор, созданный специально для этой волшебной ночи в сюрреалистическом лесу одному-единственному и моему навсегда «Безумному Шляпнику», — написала она.

Поклонники восхитились сказочным образом Водяновой. Многие одарили ее комплиментами. «Лесная фея», «Платье — очень красивое! Для Венеции самое то: элегантное, шикарное и экстра-женственное», «Вы неземная красавица, в этих платьях будете сверкать», «Очень идет этот цвет», «Какая вы бесподобная», — прокомментировали пост подписчики.

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