Стильный осенний образ: Дубцова вышла на прогулку в резиновых сапогах цвета ели и в шапочке бини

Ирина Дубцова появилась на улице в стильном динамичном образе с резиновыми сапогами цвета ели, подобрав к ним шапочку в тон. Звезда сочетала с ними черный спортивный костюм с джоггерами, косуху и деловую сумку.

Лук, составленный по принципу единства и борьбы противоположностей прокомментировала специально для Teleprogramma.pro стилист Алина Берри.

«Я всегда за использование ярких и интересных вещей в образах! Пусть это будут резиновые сапоги, корзинка вместо сумки или шуба из мягких игрушек – главное, чтобы вещи поднимали настроение своей хозяйки.

Поэтому я обеими руками за такие образы, как у Ирины Дубцовой. Кстати, ее лук — это и хороший пример, как носить классную вещь, когда не знаешь, с чем сочетать. Спокойный черный аутфит из базовых вещей создает основу для ярких акцентов, а яркая шапка бини в цвет сапог уравновешивает образ», — прокомментировала Алина Берри.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри – персональный стилист. В 2016 году закончила школу образных решений IDEA CLASS, в 2019 — fashion styling Галы Борзовой, в 2021 – Fashion-академию PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.