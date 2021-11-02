В красках осени: Утяшева вышла на променад в терракотовом пальто с шоколадной водолазкой

Ляйсан Утяшева прогулялась в модном и элегантном образе в коричневых, черных и серых тонах, умело смиксовав фактуры и оттенки.

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Звезда дополнила свой осенний аутфит аксессуарами, выбрав солнцезащитные очки, сдержанную сумку и ремень тона корицы. Лук жены Павла Воли специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Лариса Тимиряева.

«Элегантный осенний street-style образ, в модной минималистичной манере комплектации. Гармония в линиях (ритме) и цветовом комбинировании помогает воспринимать образ целостно.

Кроме черного и серого ахрома, в которых нет цветового пигмента, в образе участвуют коричневый цвет оттенка горького шоколада, водолазка и берет, терракотовый цвет пальто и цвет корицы ремня, оправы очков и пуговиц пальто. Эти цвета не просто дружат, они родственные, поэтому создают очень гармоничное теплое сочетание, которое органично и с красками осени.

Такая же гармония и в ритме линий: прямых и круга. В данном образе, большую роль играют солнечные очки флэт-топперы. Это одна из самых популярных из массивных очков с прямой верхней границей оправы, которые просто идеально поддерживают четкие линии, лаконичный крой и, плотную ткань в образе, а также объединяют в себе геометрию всего образа, поскольку верхняя часть — прямая линия, а нижняя скруглена.

В стиле минимализма, в котором выстроен образ, главное — качество. Именно оно определяет статус как образа, так и того, кто его на себе несет. И этот статус подержан лаконичной, но очень известной брендовой сумкой Hermès», — сказала Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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