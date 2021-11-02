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«Если хотите быть на волне, обязательно купите!»: Рогов посоветовал вещи с принтом – хитом этого сезона

Также мода на этот рисунок отражается в обуви и сумках.

«Если хотите быть на волне, обязательно купите!»: Рогов посоветовал вещи с принтом – хитом этого сезона
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Принт «шахматная доска» стал хитом этого сезона. В тренде как одежда с этой черно-белой клеткой, так и аксессуары (сапоги, сумки). Об этом рассказал Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле».

Во время закупки нарядов для героини проекта Галины он увидел витрину в масс-маркете с целым рядом вещей с трендовым принтом. И пришел в восторг от них!

Вещи с принтом «шахматная доска». Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

«Смотрите, какое классное платье-жакет в пайетках, какая благородная сумочка кожаная! Вообще, то, что вы сейчас видите, один из главных трендов сезона – тренд на шашечку! Это супертоп сейчас! Если хотите быть на волне, обязательно купите себе что-то в шашечку!» — сказал Рогов.

Для участницы фэшн-преображения он приобрел сумку, с которой она вышла в финале модного эксперимента.

Сумка с принтом «шахматная доска». Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

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