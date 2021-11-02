Простой лайфхак: как платье моментально превратить в юбку без ножниц, показал Рогов

Александр Рогов на своих модных проектах частенько делится лайфхаками со зрительницами. Ранее он рассказал, как из дешевого пальто сделать «как Balenciaga».

Для этого нужно лишь выполнить несколько надрезов и приобрести экземпляр на пару размеров больше. И можно выходить на улицу удивлять своим роскошным видом!

А теперь стилист показал, как платье превратить в юбку. Но тут даже ножниц не понадобится. Нужно просто примерить поверх него любимый расслабленный свитер, который полностью скроет под собой его верхнюю часть.

К слову, Александр Рогов использовал платье на запах, которое он рекомендовал женщинам с широкими бедрами и маленькой грудью, как оно выглядит без свитера, смотрите здесь.

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