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Идеально: какое платье рекомендовал Рогов дамам с пышными бедрами и маленькой грудью

Оно, к слову, подойдет и модницам других типов фигур.

Идеально: какое платье рекомендовал Рогов дамам с пышными бедрами и маленькой грудью
Александр Рогов. Фото: instagram.com/alexandrrogov/

Платья на запах уже который год держатся в трендах. Оно и неудивительно, ведь они лучше многих других могут подчеркнуть женственность фигуры, создать визуально талию и скрыть слишком полные бедра.

Модное платье. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»

Именно на таком платье остановил свой выбор стилист Александр Рогов, когда выбирал наряд для героини шоу «Рогов в деле» на СТС Гали. Дама имела размер XL, очень пышные бедра и маленькую грудь, для таких женщин облачения на запах — идеальный вариант, чтобы максимально выгодно подать фигуру.

«Платье длины миди, скроено по косой и растягивается, это значит, что оно очень красиво ляжет по бедрам. Плюс мне нравится, что акцентная зона здесь на декольте, которое имеет кружево и драпировку. Это значит, что грудь нашей Гали будет выглядеть пышнее», — прокомментировал Александр Рогов.

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