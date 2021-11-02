Даже из масс-маркета: в каком костюме вы точно будете выглядеть дорого, показал Рогов

Некоторые женщины ошибочно полагают, что выглядеть дорого можно только в вещах, купленных по высокой цене и известного бренда. Другие идут еще дальше, обвешиваясь золотом и бриллиантами.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» решил показать модницам, что значит на самом деле дорогой образ. Чтобы осуществить задуманное, он всего лишь приобрел для героини проекта Гали песочного цвета брючный костюм. Ведь светло-коричневые тона практически всегда выглядят сдержанно и благородно, они омолаживают и освежают внешний вид и становятся актуальными каждой осенью.

Под жакет костюма Рогов выбрал длинную блузку-рубашку, которая придала луку актуальности, динамичности. А аксессуар в виде модной сейчас крупной золотой цепи добавил нотку шика аутфиту.

«Наша Галина смотрится сногсшибательно! Статусно, серьезно, уверенно, модно! Продолжать можно бесконечно, а от налета безвкусицы не осталось и следа! Запомните, чтобы выглядеть дорого, лучше отдавать предпочтение вещам простого кроя без лишних деталей! Вас всегда выручат нейтральный жакет, лаконичная блуза, элегантные брюки, универсальные ботильоны и классическая сумка. А вот пикантности образу добавят аксессуары: крупная цепь, массивные серьги или заколка», — прокомментировал Александр Рогов.

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