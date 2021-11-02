«Возникал вопрос: «А что с ней делать?»: Авербух вспомнил о знакомстве с 15-летней Арзамасовой на «Ледниковом периоде»

Илья Авербух рассказал об эмоциях, которые испытал, впервые увидев свою будущую жену Лизу Арзамасову.

Прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух в интервью Карену Адамяну «50 вопросов. Спорт», которое вышло на Premier, рассказал о первой встрече с будущей женой Лизой Арзамасовой.

Это было на шоу «Ледниковый период», куда Лиза Арзамасова пришла как участница-непрофессионал.

Илья Авербух признался, что идея пригласить юную актрису на проект была не его. Продюсера смущал очень юный возраст Лизы Арзамасовой. Звезде сериала «Папины дочки» было тогда всего пятнадцать лет.

«Возникал вопрос: «А что с ней делать?» У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Я не смотрел и не был поклонником сериала «Папины дочки». И она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать», — поделился Илья Авербух.

По признанию Ильи Авербуха, чувства у них с Лизой Арзамасовой возникли только через десять лет, когда они случайно встретились на мероприятии. Авербух посмотрел на Арзамасову уже другими глазами и понял, что это абсолютно его человек.

Некоторое время назад пара поженилась, а в августе этого года родился их первенец, сын Лева.

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