«Лев Ильич рассматривает с интересом»: Лиза Арзамасова разложила перед маленьким сыном первые книжки

Актриса Лиза Арзамасова поделилась лайфхаком, как быстро отвлечь внимание и занять малыша на какое-то время.

Скоро исполнится два месяца сыну актрисы Лизы Арзамасовой и прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха.

Наследник пары Левушка появился на свет 14 августа, сделав своих родителей самыми счастливыми людьми.

Лиза Арзамасова периодически рассказывает в микроблоге о буднях молодой мамы. На этот раз актриса показала первую книжку-раскладушку сына.

Это набор больших ярких картинок с изображением машины, животных, растений. Лиза Арзамасова признается, что недооценивала издание, считая, что грудному ребенку оно будет неинтересным.

«Хочу поблагодарить ребят, которые прислали мне совершенно удивительные книжки для детей. Вот такая штука оказалась чудом расчудесным. Я думала, человек в этом возрасте не очень фиксирует такие вещи, но оказалось, ему это безумно интересно. Лев Ильич рассматривает с интересом. Вот такой лайфхак», — рассказала Лиза Арзамасова.

Судя по всему, книжка-раскладушка стала ее помощницей, которая отвлекает на время внимание малыша, а молодая мама может в этот момент сделать что-нибудь полезное для себя.

Стоит напомнить, что Лиза Арзамасова уже вышла из декрета. Она играет на сцене Театра Наций и сопровождает мужа Илью Авербуха на съемках проекта «Ледниковый период».

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