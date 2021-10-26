Яркий макияж, кимоно и красный зонтик: молодая мама Лиза Арзамасова облачилась в наряд японской гейши

Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге архивным снимком, который был сделан во время ее путешествия в Японию.

На память о поездке остались яркие фотографии, демонстрирующие, что Лиза Арзамасова умеет перевоплощаться из тонкой и нежной девушки в опытную женщину.

На снимке Лиза Арзамасова предстала в наряде японской гейши. Она облачена в кимоно, в руках держит красный зонтик. У актрисы очень яркий макияж с акцентом на глаза.

«Три года назад в это время… Япония. А еще говорят: время летит. Для меня это, как «в другой жизни», «в другой Вселенной». Сколько всего вместили эти три года! Если с деталями, то на учебник по Всемирной истории. Очарование той поездки сохранилось в «сундуке» и в памяти», — подписала кадры Лиза Арзамасова.

Напомним, сейчас Лиза Арзамасова наслаждается новой для себя ролью — ролью молодой мамы. Ее с Ильей Авербухом сыну Леве 14 октября исполнилось два месяца.

Между тем Лиза Арзамасова уже вышла из декрета и периодически появляется на сцене Театра наций.

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