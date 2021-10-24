«И ко всем вот так — бережно»: Арзамасова подловила, как ее сын Левушка посапывал на груди у Авербуха

В одном из своих недавних интервью Илья Авербух признался, что из-за большой занятости он практически не бывает дома. И все обязанности по воспитанию их общего сынишки Левушки на себя взяла 26-летняя Лиза Арзамасова. Она и ночью к колыбельке подходит, и утром рядом с малышом хлопочет. Постановщик ледовых шоу не скрывает: его молодая жена самая лучшая мама.

А Лиза в свою очередь убеждает поклонников в том, что и Илья Авербух своим вниманием их с сыном не обделяет. Так, актриса подловила, как Левушка мирно посапывал у отца на груди, а сам хореограф нежно хлопал малютку по спинке.

«Ну и о простой человеческой радости… Она выглядит вот так!! Я не понимаю, как ты все успеваешь? Полным ходом идет подготовка к премьере в Москве ледового спектакля «Анна Каренина», который будет идти уже совсем скоро, с 4 по 14 ноября! Ежедневные постановки номеров для эфиров «Ледникового периода»! Куча других дел и забот! И обязательно — подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так — бережно», — отметила Лиза, восхищаясь своим любящим и заботливым мужем.

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