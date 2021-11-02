В стиле спорт-шик: Елена Яковлева в норковой шубе, джоггерах и кроссовках запечатлелась с хаски

Актриса очень любит собак и часто фотографирует их.

Елена Яковлева – человек довольно закрытый в социальных сетях. Она ведет Instagram, но заполняет в основном свой аккаунт фотографиями природы, животных и интересной архитектуры. И крайне редко появляется в нем сама – с периодичностью примерно 1 раз в год.

И вот этот «раз» настал. Елена Яковлева запечатлелась в стиле спорт-шик с целой стаей хаски. Актриса облачилась в безрукавную норковую шубу, джоггеры, кроссовки, вязаную шапочку и солнцезащитные очки.

«А эти не спорят! Просто живут!» — подписала она фото.

Яковлева обожает собак и считает, что некоторым моментам в их поведении людям можно у них поучиться.

Фолловеры с восторгом восприняли появление фото своей любимицы. «Ура! Дождались!», «Какое счастье, нам удалось дождаться ваших фото!», «Ну все! У нас правда праздник!» — написали люди в комментариях.

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