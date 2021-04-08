По-молодежному: Елена Яковлева поддержала тренд на объем, примерив куртку-баллон с худи

Толстовки с капюшоном в этом сезоне тоже крайне актуальны.

Актрисе Елене Яковлевой в марте исполнилось 60 лет. В этом возрасте звезде удалось сохранить стройную фигуру и блеск в глазах. А когда она одевается по-молодежному, то и десяток лет скосить можно с легкостью.

Фан-аккаунт артистки обнародовал снимок, на котором звезда предстает в актуальном образе, примерив куртку-баллон и худи лавандового припыленного оттенка. Толстовки с капюшоном этой весной – в трендах. После пандемии женщины высоко оценили эту кофту и теперь успешно носят спортивный наряд где угодно, комбинируя с одеяниями других стилей.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, что особенно популярны сейчас худи необычных оттенков и форм – гипертрофированно большие или, напротив, мини, а также асимметричные.

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