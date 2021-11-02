«Хотел видеть Федю в другом качестве»: Васильев — о «конфликте» с Добронравовым на «Сватах»

Как отметил актер, ему не нравился тот юмор, который приписывали сценаристы.

Актер Анатолий Васильев рассказал о «конфликте» с Федором Добронравовым на съемках «Сватов». По его словам, всю историю о сложных отношениях на самом деле придумали журналисты.

«Никакого конфликта с Федей у нас не было. Я бы, конечно, хотел видеть Федю и в другом качестве, но в чем он силен, в том он и работает. Я имею ввиду комедийный жанр». Анатолий Васильев

Как отметил Анатолий Васильев, он ушел из сериала в 2010 году прежде всего из-за сценария. Ему просто не нравился юмор, который приписывали сценаристы. Сегодня у Васильева с Добронравовым прекрасные отношения и никакой вражды и близко нет, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анатолий Васильев ушел из «Сватов» после четвертого сезона. При этом сценаристам пришлось переписывать из-за него сюжет.

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