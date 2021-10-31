«На все руки мастер!»: Навка показала, как ее муж ловко умеет чистить тыкву

Дмитрий Песков помог дочке Наде в подготовке к Хеллоуину.

31 октября – канун Хеллоуина, на который многие весельчаки делают маски их тыквы и наряжаются в необычные костюмы. Семья Татьяны Навки и Дмитрия Пескова не обошла стороной это событие.

Фигуристка показала в личном блоге, как ее младшая дочка Надя старательно вычищает тыкву, чтобы сделать маску. В какой-то момент ей решил помочь отец и довольно ловко начал орудовать ложкой, собирая семечки овоща, будто занимался этим всю жизнь.

«Папа – волшебник! На все руки мастер!» — восхитилась Татьяна Навка, снимая своих родных на камеру для личного блога.

Напомним, 17 октября пресс-секретарю президента России исполнилось 54 года. Его жена Татьяна Навка трогательно поздравила его с именинами, назвав своей «опорой» и «стеной».

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