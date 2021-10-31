«Папа еще и художник!»: как Песков готовился дома с дочкой к Хеллоуину, показала Навка

Надя Пескова с удовольствием сделала с папой маску из тыквы.

Татьяна Навка показала, с каким удовольствием и творческим рвением подготовились к Хеллоуину ее дочь Надя и муж Дмитрий Песков.

Естественно, муж занялся ремеслом из-за дочки, которая собралась на праздник. Он помог своей маленькой наследнице вычистить тыкву и занялся изготовлением маски по эскизу Нади. Девочка при этом настаивала, что человечек должен быть обязательно добрым.

Наблюдавшая за процессом Татьяна Навка была в восторге от происходящего!

«Папа еще и художник! Талантливый человек талантлив во всем!» — восхитилась фигуристка.

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