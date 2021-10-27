Скажи естественности — да! Навка показала свое лицо без капли макияжа и фильтров

Татьяна Навка не скрывает своей природной внешности, но и не часто ее демонстрирует.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка и артистка с большим стажем. При такой публичной жизни звезда старается всегда быть на высоте, ведь к ней практически всегда прикованы миллионы глаз, тщательно рассматривая ее внешность.

Естественно, что при такой ответственности Татьяна Навка практически всегда предстает на публике с аккуратным макияжем или сценическим гримом. Но, как оказалось, звезда вовсе не стесняется своей природной красоты.

В личном блоге Навка обнародовала видео с распаковкой присланного ей подарка, где появляется с абсолютно естественным лицом без признаков работы визажиста и наложения компьютерных фильтров.

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