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Беда не приходит одна: Прохор Шаляпин сообщил о смерти близкого друга в автокатастрофе

По словам музыканта, очень жаль, что так легко и просто обрывается человеческая жизнь.

Беда не приходит одна: Прохор Шаляпин сообщил о смерти близкого друга в автокатастрофе
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram сообщил о смерти близкого друга в автокатастрофе.

«Как жаль, что вот так легко и просто обрывается человеческая жизнь. Этой ночью Дима погиб в автокатастрофе. Дмитрий Соколов. Дорогой друг, мы будем по тебе скучать».

Прохор Шаляпин
Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Как отметил Прохор Шаляпин, его близкому другу на момент смерти было всего 37 лет.

Напомним, что недавно у Прохора Шаляпина в Америке умерла жена миллионерша Татьяна Дэвис. Музыкант очень сильно переживал по этому поводу. И вот новая напасть в его жизни.

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