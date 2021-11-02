Беда не приходит одна: Прохор Шаляпин сообщил о смерти близкого друга в автокатастрофе

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram сообщил о смерти близкого друга в автокатастрофе.
«Как жаль, что вот так легко и просто обрывается человеческая жизнь. Этой ночью Дима погиб в автокатастрофе. Дмитрий Соколов. Дорогой друг, мы будем по тебе скучать».
Как отметил Прохор Шаляпин, его близкому другу на момент смерти было всего 37 лет.
Напомним, что недавно у Прохора Шаляпина в Америке умерла жена миллионерша Татьяна Дэвис. Музыкант очень сильно переживал по этому поводу. И вот новая напасть в его жизни.
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