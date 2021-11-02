«Лариса фору даст девушкам-бревнышкам»: Шаляпин ответил Воле и Харламову о связях с бабушками

По словам музыканта, шутки в его адрес со стороны юмористов неуместны.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответил шоуменам из Comedy Club Павлу Воле и Гарику Харламову о своих частых, как они считают, «связях с бабушками». Они иногда в программах издеваются над певцом, вспоминая его романы с пенсионерками.

«Меня обижает, что женщин после шестидесяти лет почему-то считают бабушками. А своих собственных матерей никто бабушками не считает. Хочется немного уважения к женщинам, которым за шестьдесят. Мне в 20 лет казалось, что у меня уже древняя старость. Сейчас мне 37, и я чувствую себя молодым. Старость где-то дальше». Прохор Шаляпин

Как заявил Шаляпин, у него есть подружка, которой 94 года.

«Она себя старой не считает. Если говорить о Ларисе Копенкиной, то она фору даст многим двадцатилетним девушкам-бревнышкам своей неуемной энергетикой. Поэтому шутки, что у меня была бабка, — неуместны. У меня не было бабок», — заявил Прохор Шаляпин.

Напомним, что Прохор Шаляпин был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной. Она на 28 лет старше музыканта. Брак продержался два года.

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