«Мы просто вместе отдыхали на турбазе»: Шаляпин вспомнил, как возил Светличную к своей маме

Как отметил музыкант, это абсолютная чушь, что у них был роман.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro вспомнил свои отношения с актрисой Светланой Светличной. В свое время им приписывали бурный и яркий роман.

«Мне романы пытаются навязать все кому не лень, понимаете. Начиная со Светланы Светличной. Она ходит по шоу и всем говорит, будто бы Прохор Шаляпин сказал, что у него с ней был роман. Это абсолютная чушь. Я никогда такого не говорил». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, 14 лет назад они действительно вдвоем проводили время.

«Мы просто вместе отдыхали на турбазе. Я к маме ее возил. Я был абсолютно глупый и неопытный человек. Мне было 23 года. Я ни в чем не разбирался. Дружил с ней как со старшим товарищем. Она просто пиарится сегодня на мне», — заметил Прохор Шаляпин.

Ранее Светлана Светличная говорила, что у нее были в прошлом отношения с Прохором Шаляпиным. Они весело проводили время вместе.

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