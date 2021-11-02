«Если ей нужен пиар, то пусть»: Шаляпин высказался о своих отношениях с точной копией Лорен

По словам музыканта, он на Любовь Лапшину-Богушеву не обижается.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о своих отношениях с точной копией итальянской актрисы Софи Лорен Любовью Лапшиной-Богушевой.

«Я просто сделал с ней фотографию и написал, что это кадр с Софи Лорен. Это была шутка своеобразная. Никакого глубокого смысла. Никакого романа вообще и близко у нас не было. Никаких претензий и намеков на близкие отношения. Если у меня какие-то близкие отношения, то это всегда видно и слышно. Я всегда все расскажу». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, на Лапшину-Богушеву он не обижается.

«Она хорошая женщина. Добрая, интеллигентная. Ни о каких романах не шло и речи. Никто не пиарился на ней. Никто ничего не придумывал. Это было три-четыре года назад. Тогда никто не обратил на это внимания. Если ей нужен пиар, то пусть», — заявил Прохор Шаляпин.

Напомним, что Любовь Лапшина-Богушева в студии программы «Звезды сошлись» вспомнила, как фотографировалась с музыкантом. По ее словам, они сделали общий кадр на каком-то мероприятии. Позже в СМИ появились заголовки, что певец закадрил Софи Лорен.

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