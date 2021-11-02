«Сами всякое думаем, но спросить стесняемся»: почему Андрей Малахов мог начать носить парик

Телеведущий Андрей Малахов не на шутку встревожил своих фанатов. Он, как считают некоторые из них, стал в последние месяцы носить парик.

По одной из версий, Андрей Малахов борется с болезнью. В 2006 году телеведущий угодил в больницу из-за передозировки спортивным питанием. Спустя год он подхватил вирус и был госпитализирован. Не исключен вариант, что всплыли старые проблемы со здоровьем, и волосы у звезды стали выпадать.

Есть и еще две версии появления парика на голове Малахова. Это наследственность и то, что могли напортачить стилисты. Зрители думают, что Малахов перестал появляться на телевидении с одной и той же прической.

«Сами всякое думаем, но спросить стесняемся», — говорят сотрудники программы «Прямой эфир» про Малахова и его новый вид, сообщает «Экспресс газета».

Напомним, что Андрей Малахов ведет программу «Прямой эфир». Гостями его шоу часто становятся звезды шоу-бизнеса.

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