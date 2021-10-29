Андрей Малахов вызван на допрос по делу о «пропаже» Светланы Светличной

Пока сам телеведущий комментариев прессе на этот счет не дает.

Информированный источник сообщил, что телеведущий Андрей Малахов вызван на допрос в главное следственное управление Следственного комитета России. Причина – странная «пропажа» звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной.

Как заметил источник, следователи хотят переговорить с Малаховым, а также с членами его съемочной группы. Спустя сутки после начала поисков Светличная была найдена. Причем она приняла участие в шоу Андрея Малахова.

Любопытно, что как только Светличная неожиданно объявилась Андрей Малахов разместил у себя в Instagram кадр, подписав его: «Нашлась», сообщает lenta.ru.

Напомним, что поисками актрисы Светланы Светличной занимались волонтеры из организации «Лиза Алерт». Ее искали более двухсот человек. Актриса же находилась в номере гостиницы и готовилась к съемкам в ток-шоу.

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