«Она еще и у Малахова в первых рядах»: Варшавер перечислил источники дохода Поргиной

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал источники дохода актрисы Людмилы Поргиной.

«Ей выплачивают 55 тысяч рублей ежемесячно у нас в театре. Она не выходит на сцену «Ленкома». А до этого вообще получала сто тысяч. Есть закон о труде, в котором прописано, что мы не имеем права освободить творческого работника театра. А я получаю теперь от нее хамство. Наверное, придется подавать в суд на нее. Ей платят хорошие деньги из бюджета, скажу я вам». Марк Варшавер

Как заметил Варшавер, плюсом к театральной зарплате Людмила Поргина получает еще 30 тысяч рублей как заслуженная артистка. «Плюс пенсия у нее. Сто тысяч рублей в месяц точно выходит. Люди мечтают о таком материальном положении. Она еще и у Малахова в первых рядах. Поучает людей жить. Как же это некрасиво», — заявил Варшавер.

Ранее Людмила Поргина не раз публично нелестно высказывалась о Марке Варшавере. По ее мнению, он должен освободить свою высокую должность.

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