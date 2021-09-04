Константин Хабенский и Михаил Пореченков проигнорировали сбор труппы в МХТ имени Чехова

Звезды МХТ имени Чехова Константин Хабенский и Михаил Пореченков не появились на сборе труппы в МХТ имени Чехова перед началом сезона. Правда, случилось это вовсе не из-за какого-то скандала или недопонимания с руководством, а по уважительным причинам.

К примеру, в этот день Константин Хабенский был в Кремле на важной встрече, а Пореченков и вовсе отсутствовал в стране. Он улетел по своим делам за границу. Не было еще одной знаковой личности для МХТ имени Чехова – актрисы Натальи Теняковой. Она приболела.

Вообще собрать труппу в МХТ в этот раз оказалось непросто. Значительная часть в день сбора вернулась с гастролей в Улан-Удэ. В столице Бурятии игрались три репертуарных спектакля. Некоторые актеры прямо с чемоданами пришли в родной театр, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в новом сезоне в МХТ имени Чехова будет множество премьер. Ранее худрук Сергей Женовач подробно рассказывал, что ждет зрителей в новом сезоне.

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