Новым генеральным директором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман

Стало известно о смене руководства МХАТа имени Горького, который в последнее время находился на слуху благодаря привлечению в свою труппу одиозной дивы Ольги Бузовой.
Новым генеральным директором МХАТа имени Горького стал 53-летний Владимир Абрамович Кехман, известный бизнесмен и театральный деятель.
О его назначении сообщила пресс-служба Министерства культуры России.
«Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в эту среду стало известно еще об одном кадровом решении Минкульта. На пост художественного руководителя МХТ имени Чехова назначен известный актер Константин Хабенский.
Он заменит Сергея Женовача, который руководил театром с 2018 года.
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