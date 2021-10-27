Новым генеральным директором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман

Стало известно о смене руководства МХАТа имени Горького, который в последнее время находился на слуху благодаря привлечению в свою труппу одиозной дивы Ольги Бузовой.

Новым генеральным директором МХАТа имени Горького стал 53-летний Владимир Абрамович Кехман, известный бизнесмен и театральный деятель.

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О его назначении сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

«Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в эту среду стало известно еще об одном кадровом решении Минкульта. На пост художественного руководителя МХТ имени Чехова назначен известный актер Константин Хабенский.

Он заменит Сергея Женовача, который руководил театром с 2018 года.

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