«Модный приговор»: в студию придут бывшая героиня шоу и участники фильма «Вызов»

Рассказываем про выпуски, которые выйдут в эфир на этой неделе.

Во вторник эфира не будет, так как на Первом канале покажут запуск корабля космического киноэкипажа. Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на орбиту уже 5 октября. Нас ждет трансляция с Байконура!

Участники фильма «Вызов»

В среду в студии программы — медики, которые проводят отбор космонавтов и готовят их к полету. Они помогали в создании проекта «Вызов» и участвовали в принятии решения о допуске актрис к полету. Актрисы, участвовавшие в проекте, также придут в студию и расскажут о самых запоминающихся моментах съемок.

Ведущий Александр Васильев тоже побывал в космосе, примерив очки виртуальной реальности. После возвращения Васильева из виртуального космоса медики протестировали его на готовность к настоящему полету. Врач-терапевт Мария обратилась в программу «Модной Приговор» за помощью. Мария считает, что платья-балахоны и темные вещи совершенно не красят ее коллегу Инну и скрывают ее красоту. Инна же видит себя только так и боится перемен.

«Хочешь построить успешную карьеру? Выйди неудачно замуж!»

Вирусные ролики с креативными работами парикмахера Елены Козиной разлетаются по интернету и становятся темой для обсуждения среди пользователей социальных сетей. Героиня уверена, ее креатив — это талант. А вот мужчина в жизни ей нужен был только для продолжения рода.

Она утверждает: «Хочешь построить успешную карьеру? Выйди неудачно замуж!» И не желает принимать другую точку зрения. Ее подруга обеспокоена тем, что Елена отказывается от возможности построить свое женское счастье и просит помощи у модного суда.

«Одевается как бунтующий подросток»

Пятница. Алевтина — бывшая героиня «Модного приговора» привела на программу своего мужа. Она хочет видеть супруга стильным. Ей кажется, что Михаил одевается как бунтующий подросток и так же себя ведет. Даже на свадьбу он не надел нормальный костюм, а явился в рокерском прикиде. Но Михаил категорически против перемен, мужчина считает, что его стиль – единственный правильный, он даже супругу пытался одеть так же. Смогут ли стилисты убедить Михаила, в том, что он будет выглядеть круто, даже если снимет кожаную косуху?

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