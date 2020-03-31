«Лицо светится счастьем»: стилисты «Модного приговора» преобразили маму Лазарева

Лидер сотни в шоу «Ну-ка, все вместе!» настоял на том, чтобы ее мама стала героиней нового выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале. Поначалу Валентина Викторовна скептически отнеслась к предложению наследника.

Однако Сергею удалось убедить родительницу в своей правоте. Певец напомнил маме, что скоро у него день рождения. Таким образом, появление Валентины на передаче Александра Васильева стало своеобразным подарком для Лазарева. Ведь он так хотел увидеть маму в новом стильном образе.

«У меня давняя мечта, чтобы в этой программе появилась моя мама! Мне хотелось бы, чтобы она «сдалась» вашим стилистам, и что-то поменяла в себе, в своем образе. При том, что я очень люблю и горжусь мамой, мне кажется, что она застоялась в привычном образе. И просто боится экспериментировать», — сетовал певец.

По традиции соведущая Александра Васильева дала экспертную оценку нарядам героини нового выпуска. Говоря о платьях Валентины Викторовны, Эвелина Хромченко была разочарована тем, что в гардеробе женщины много повседневной одеждЫ.

«Ваша цель спрятать все! Вижу платья-балахоны», — обратилась к маме Лазарева телеведущая.

Сам Сергей выступил в поддержку родительницы, уточнив, что его мама очень скромная женщина, и она никогда не кичилась тем, что ее сын известный артист.

После советов Эвелины Хромченко и напутственных слов Юлии Барановской, которая всегда выступает на стороне участниц ток-шоу, мама Сергея Лазарева покинула студию, отправившись к стилистам и визажистам. Первый выход Валентины Викторовны на подиум присутствующие на съемках гости встретили бурными овациями. Не смог скрыть восторга и Сергей Лазарев.

«Ну, Валентина Викторовна! Вы просто факел… Просто замечательная, лицо светится счастьем», — подметил Васильев.