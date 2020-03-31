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«Лицо светится счастьем»: стилисты «Модного приговора» преобразили маму Лазарева

Валентина Викторовна сделала сыну подарок ко дню рождения, согласившись стать героиней нового выпуска шоу Александра Васильева.

«Лицо светится счастьем»: стилисты «Модного приговора» преобразили маму Лазарева
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Лидер сотни в шоу «Ну-ка, все вместе!» настоял на том, чтобы ее мама стала героиней нового выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале. Поначалу Валентина Викторовна скептически отнеслась к предложению наследника.

Однако Сергею удалось убедить родительницу в своей правоте. Певец напомнил маме, что скоро у него день рождения. Таким образом, появление Валентины на передаче Александра Васильева стало своеобразным подарком для Лазарева. Ведь он так хотел увидеть маму в новом стильном образе.

Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев привел маму на ток-шоу «Модный приговор». Фото: кадр из программы «Модный приговор»

«У меня давняя мечта, чтобы в этой программе появилась моя мама! Мне хотелось бы, чтобы она «сдалась» вашим стилистам, и что-то поменяла в себе, в своем образе. При том, что я очень люблю и горжусь мамой, мне кажется, что она застоялась в привычном образе. И просто боится экспериментировать», — сетовал певец.

По традиции соведущая Александра Васильева дала экспертную оценку нарядам героини нового выпуска. Говоря о платьях Валентины Викторовны, Эвелина Хромченко была разочарована тем, что в гардеробе женщины много повседневной одеждЫ.

Певец Сергей Лазарев с мамой Валентиной Викторовной
Сергей Лазарев уговорил маму довериться стилистам. Фото: кадр из программы «Модный приговор»

«Ваша цель спрятать все! Вижу платья-балахоны», — обратилась к маме Лазарева телеведущая.

Сам Сергей выступил в поддержку родительницы, уточнив, что его мама очень скромная женщина, и она никогда не кичилась тем, что ее сын известный артист.

Соведущая Александра Васильева Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко указала на то, что в гардеробе Валентины Викторовны слишком много повседневной одежды. Фото: кадр из программы «Модный приговор»

После советов Эвелины Хромченко и напутственных слов Юлии Барановской, которая всегда выступает на стороне участниц ток-шоу, мама Сергея Лазарева покинула студию, отправившись к стилистам и визажистам. Первый выход Валентины Викторовны на подиум присутствующие на съемках гости встретили бурными овациями. Не смог скрыть восторга и Сергей Лазарев.

Мама Сергея Лазарева - Валентина Викторовна
Александр Васильев сравнил маму Сергея Лазарева с «факелом». Фото: кадр из программы «Модный приговор»

«Ну, Валентина Викторовна! Вы просто факел… Просто замечательная, лицо светится счастьем», — подметил Васильев.

Мама Сергея Лазарева
Мама Сергея Лазарева осталась довольна своим преображением. Фото: кадр из программы «Модный приговор»
Мама Сергея Лазарева
Александр Васильев уверен, что мама певца могла бы потеснить и Золушку. Фото: кадр из программы «Модный приговор»

«Ой, быть вам Золушкой!» — отметил историк моды, сделав комплимент Валентине Викторовне.

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