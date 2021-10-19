«С цветными волосами ходят только бабушки!»: судьбы героев «Модного приговора» этой недели

«Любимая девушка превратилась в мое отражение!»

Понедельник. Светлана и Алексей уже два года вместе, но до сих пор не в браке. Он обвиняет ее в том, что любимая женщина превратилась в его отражение: «Она носит все черное, одевается, как пацан. Я покупаю себе вещи, а она их забирает. Отрастила живот и не хочет заниматься спортом». Ребята любят друг друга, но что-то неладное происходит в их паре.

Светлана обижается на мужчину и дико его ревнует, потому что он заглядывается на каждую юбку. А затягивание со свадьбой дает еще больше поводов не доверять: «Я его старше, повстречается со мной и бросит, найдет себе молодую».

Леша не просто так откладывает торжество: в молодости у него был горький опыт — девушка бросила его за неделю до свадьбы. Света тоже достала свой скелет из шкафа: оказывается, ревнует она потому, что сама когда-то была неверной первому мужу.

Заложница зависимых отношений

Вторник. Лучшая подруга уверена, что Екатерина стала заложницей зависимых отношений. Жизнерадостная девушка в один момент превратилась в самого депрессивного человека на планете: вечно льет слезы и даже отказывается жить дальше.

Екатерина уверена, что подруга ошибается насчет ее мужа, все у них еще будет хорошо. Муж вернется в семью, станет любящим отцом и все будет как прежде. Подруга бьет тревогу, чтобы вразумить ее и помочь справиться с этой зависимостью.

«Он перестал дарить цветы!»

Среда. Татьяна и Сергей — бывшие спортсмены, познакомились на соревнованиях по плаванию. Сергей тогда был женат. Когда он решил уйти к Татьяне, супруга его с легкостью отпустила. И вот уже три года они живут гражданским браком.

В Татьяне его привлекла активность, позитив, жажда жизни. Но за три года многое изменилось. Проблемы с работой, набранные килограммы Татьяны сказались на взаимоотношениях пары. Татьяна считает, это Сергей перестал ей уделять внимание, дарить цветы, постоянно сидит в гаджетах. Сергей считает, что Татьяна его пилит. Исчез былой огонь и настал кризис третьего года отношений.

«Если ты не изменишься, я с тобой разведусь!»

Четверг. «Если ты не изменишься, я с тобой разведусь!» — говорит Артак своей супруге Ольге. Каждый день в их семье начинается со скандала, а причина одна и та же – мужчину не устраивает внешний вид жены. «Я живу с пацаном! Мне даже в ресторан с друзьями ее вывести стыдно, ведь их женщины ухаживают за собой, а моя – нет».

«Раньше я была хищницей, а теперь Артак мой, поэтому можно расслабиться!» — Ольга уверена, что жену нужно любить не за одежду. А джинсы и футболки – это не повод заглядываться на других женщин.

«С цветными волосами ходят только бабушки!»

Пятница. Ильмира обвиняет свою маму в том, что она слишком ярко одевается: «В ее гардеробе очень много красного и странных аксессуаров, один из ее любимых — это веночек с цветами. Люди крутят пальцем у виска и принимают ее за городскую сумасшедшую».

А еще детям Нурии не нравится цвет ее волос: «Раньше она ходила с розовым цветом, мы кое-как заставили ее перекраситься. Я считаю, что с цветными волосами ходят только бабушки, а нашей маме еще рано».

Нурия рассказала о том, что ее жизнь поделилась на до и после: «Я 15 лет назад развелась, в браке была серой мышкой, муж запрещал мне ярко одеваться, поэтому я не могла раскрыться как женщина. Сейчас я сама себе создаю праздник. Вот только в моей жизни так и не появился мужчина, и внуков тоже нет, к сожалению».

Ильмира верит, что виной всему венец безбрачия. Она ходила к целителям, и те убедили ее в этом: у брата не клеится, у нее с сестрой тоже, мама после брака так и не обрела женское счастье. Нурия же уверена, что суеверия тут ни при чем.

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