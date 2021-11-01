«Моя личная победа»: Лиза Туктамышева прокомментировала второе место на Гран-при Канады

Чемпионка мира по фигурному катанию Лиза Туктамышева призналась, что очень рада подняться на пьедестал почета десять лет спустя.

В минувшие выходные российские фигуристки стали настоящими триумфаторшами Гран-при Канады, которое проходило в Ванкувере.

Весь пьедестал почета заняли наши девочки: Камила Валиева, Лиза Туктамышева и Алена Косторная.

15-летня Камила Валиева обошла своих подруг по команде, заняв первое место. Лиза Туктамышева, опекавшая юную фигуристку, призналась в микроблоге, что считает свое второе место победой.

«Гран-при Канады десять лет спустя, и я на пьедестале. Если бы кто-то мне сказал об этом тогда, в 2011-м, я бы не поверила! Тогда это была большая победа для России, потому что был перерыв в медалях несколько лет. Сейчас серебряная медаль — моя личная победа.

Я очень рада! Спасибо тренерам!» — написала Елизавета Туктамышева.

Подписчики поздравили Лизу Туктамышеву с блестящим, по их мнению, прокатом.

«Лиза, ты лучшая! Прекрасная программа, прекрасный прокат! Вперед, на Олимпиаду!», «Болели за вас! Аплодирую — отличное выступление!», «Лиза, поздравляю вас! Я особенно болела за вас! Очень хотела, чтобы было первое место, но второе — это тоже круто, правильно вы сказали, это ваша победа! Ваша программа на одном дыхании! Успехов вам! Вы лучшая! По праву, императрица льда!» — высказались в Сети.

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