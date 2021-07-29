«Божественно!»: Туктамышева очаровала фанатов новой дорожкой шагов во время репетиции

Российская чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложила в Instagram видео, на котором исполняет дорожку шагов. Хореографом она обозначила бывшего французского фигуриста Флорана Амодьо.

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И, хотя кадры были сняты во время рядовой репетиции, а Елизавета была облачена в обычные спортивные брюки и кофту, зрелище буквально заворожило многих ее фанатов.

«Божественно!», «Лиза, очень красиво!», «Волшебно», «Красиво и чувственно», «Завораживает, отлично снято», «Как же круто!», «Дух захватывает!» — эти и многие другие восторженные комментарии оставили почитатели Туктамышевой в ее инстаграме.

Напомним, Елизавета Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон – 2021/22 и была приглашена на тренировочные сборы в Куршевель.

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