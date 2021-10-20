«Иногда обескураживает»: Туктамышева высказалась о своих порой чересчур назойливых фанатах

По словам фигуристки, она не очень любит, когда врываются в ее личное пространство.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

«Как относитесь к фанатам, которые хотят с вами сфотографироваться на улице?» — спросил пользователь.

«Если это после выступлений или соревнований, когда обстановка предполагает, то я с удовольствием фотографируюсь и даю автографы». Елизавета Туктамышева

Как отметила Елизавета Туктамышева, в обычной, внесоревновательной жизни все несколько по-другому. «Занимаешься своими делами и внезапно врываются в личное пространство — иногда обескураживает», — заявила Елизавета Туктамышева.

Напомним, что Елизавета Туктамышева на прошедшем недавно турнире в Финляндии заняла второе место. Она уступила Камиле Валиевой. Замкнула тройку лучших россиянка Алена Косторная, сообщает Sportkp.ru.

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