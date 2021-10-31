Советовала Хромченко: Долина подчеркнула фигуру небесным костюмом, который прячет лишний вес

Эвелина Хромченко посоветовала на шоу «Модный приговор» Первого канала присмотреться к брючным монохромным костюмам. У этих комплектов, уверена эксперт, множество преимуществ.

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Во-первых, с ними не нужно думать о дополнительной комплектации и очень сложно сделать модный промах. Во-вторых, в настоящий момент они в моде. В-третьих, они вытягивают рост. В-четвертых, стройнят, что не помешает даже женщинам с компактной фигурой. Относительно полных дам важно, чтобы комплект с брюками не был облегающим.

Лариса Долина после советов Хромченко появилась на телевидении в небесно-голубом брючном костюме, подчеркнув стройность своей фигуры. Звезда выбрала жакет на одной пуговице, надев под него топ разбеленно-голубого оттенка, повторив его в своем маникюре.

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